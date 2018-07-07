Eylül’ü öldürüp amcasında karnını doyurdu

Ankara
'da
kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara
'yı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Uğur Koçyiğit
'in, olay günü küçük kızın amcası Ahmet Yağlıkara
'nın evine giderek karnını doyurduğu ortaya çıktı. Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra, cansız bedeni elektrik direğinin dibinde gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesi taziyeleri kabul ederken, olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Eylül Yağlıkara'yı öldürdüğü iddiasıyla annesi ile birlikte tutuklanan Uğur Koçyiğit'in olay günü, cinayeti işledikten sonra Eylül'ün amcası Ahmet Yağlıkara'nın evine gittiği belirtildi. Amca Yağlıkara'ya karnının acıktığını ve atıştırmalık kahvaltı türü bir şey hazırlamasını isteyen Uğur Koçyiğit'in, getirilen yiyecekleri soğukkanlılıkla tükettiği ifade edildi. Ahmet Yağlıkara'nın evindeyken Eylül'ün kaybolduğu haberinin geldiği, Uğur Koçyiğit'in de aileyle birlikte arama çalışmalarına katıldığı bildirildi.