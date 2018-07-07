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Film gibi evlilik

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN TAHİR ÖZÇELİK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018
Film gibi evlilik
'da 36 yıllık evliklerini geçen yıl noktalayan çiftten kaza yapıp hastaneye kaldırılınca, hemen eski eşine koştu. Ayrıldıklarına pişman olan çift, hastane odasında yeniden evlendi. Malatya'da 36 yıl önce evlenen ve Alaattin Karadaş çiftinin 4 çocukları, 8 de torunları oldu. Ancak son dönemde aralarında geçimsizlik başlayınca, Hatice Özbey, geçen yıl eşinden boşandı. Kendilerine yeni hayat kuran çift, sık olmasa da zaman zaman görüşmeyi sürdürdü. Bu arada trafik kazası geçiren Alaattin Karadaş, yaralanınca ve 'ne kaldırıldı. Durumu öğrenen Hatice Özbey ise soluğu hemen eski kocasının yanında aldı. Kazanın getirdiği yumuşamaya, anne ve babalarının artık ayrı yaşamasını istemeyen çocuklarının araya girmesi de eklenince, çift yeniden evlenmeye karar verdi. Nikâhları da hastaneye gelen memur tarafından Alaattin Karadaş'ın tedavi gördüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi'nde kıyıldı. SABAH'a duygularını anlatan Alaattin Karadaş, "Gözlerimi açtığımda başımda sevdiğim kadını görünce tüm acılarımı ve ağrılarımı unuttum. O, ben gözlerimi açtığım için, ben ise onu başımda gördüğüm için, mutluluktan ağlamaya başladık. İlk sözüm de 'Benimle yeniden evlenir misin?' oldu. O da bunu kabul etti" dedi. Hatice Karadaş ise "Fiziksel olarak ayrılmıştık ama birbirimizi üzecek hiçbir şey yapmadık. Alaattin'i hastanede görünce kalbimin hâlâ onu aradığını fark ettim" diye konuştu.
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Film gibi evlilik
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