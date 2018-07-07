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ve Eylül için ortak bildiri

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018
Aile, kadın, çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar yürüten 29 sivil toplum kuruluşu () ölümleriyle 'yi yasa boğan Eylül ve için ortak bildiri yayımladı. Hukukçu Kadınlar Derneği öncülüğünde hazırlanan bildiride, çocuklara yönelik ihmal ve istismar vakalarına işaret edilerek bu konuda hukuki, psikolojik ve sosyolojik düzlemde devlet ve sivil toplum nezdinde acilen yeni çözümler üretilmesi gerektiği belirtildi. Devletin son yıllarda bu tip olaylarda suçun işlenmeden önce engellenmesi ve cezalar konusunda üst seviyede kanuni düzenlemeleri hayata geçirdiği aktarılan bildiride, düzenlemelere karşın bu suçların önüne tam olarak geçilmesinin tam olarak mümkün olmadığı ifade edildi. Bu kapsamda 29 STK'nin Hukukçu Kadınlar Derneği'nin çağrısıyla "çocuk istismarı ve ihmali" gündemiyle bir araya geldiğine dikkat çekilen bildiride, şu değerlendirme yapıldı: Taciz, tecavüz, ensest gibi cinsel istismar suçlarına hiçbir şekilde iyi hal indirimi uygulanmamalıdır. İstismara maruz kalan çocuk ve yetişkine kanunlarla tam bir destek ve koruma sağlanması gerekmektedir.
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Leyla ve Eylül için ortak bildiri
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