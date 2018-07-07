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’de kilometrelerce kuyruğu

Giriş Tarihi: 7.7.2018
TEM’de kilometrelerce kaza kuyruğu
Otoyolu Büyükçekmece Beylikçayır Viyadüğü üzerinde Eyüp Bayram (49) yönetimindeki saman yüklü TIR başka bir aracı sollamak isterken kontrolden çıkarak devrildi. nedeniyle trafik istikametinde dururken hafif yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi. Saman balyaları yol kenarındaki yeşil alana atılırken 2 saat süren çalışmalar nedeniyle her iki yönde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri yolun trafiğe kapanması nedeniyle sürücüleri D-100 karayoluna yönlendirdi. Bu sırada çalışmalar ve trafik havadan görüntülendi
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TEM’de kilometrelerce kaza kuyruğu
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