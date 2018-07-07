TEM’de kilometrelerce kaza kuyruğu

TEM
Otoyolu Büyükçekmece Beylikçayır Viyadüğü üzerinde Eyüp Bayram (49) yönetimindeki saman yüklü TIR başka bir aracı sollamak isterken kontrolden çıkarak devrildi. Kaza
nedeniyle trafik Edirne
istikametinde dururken hafif yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi. Saman balyaları yol kenarındaki yeşil alana atılırken 2 saat süren çalışmalar nedeniyle her iki yönde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri yolun trafiğe kapanması nedeniyle sürücüleri D-100 karayoluna yönlendirdi. Bu sırada çalışmalar ve trafik havadan görüntülendi