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TIR’dan kopan tekerlek minibüse girdi: Bir ölü

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, TIR'dan kopan tekerleğin karşı istikamette seyreden minibüsün içine girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. yönüne giden Nazmi Yılmaz idaresindeki TIR'ın sağ arka lastiği koparak, karşı şeritte ilerleyen Ahmet Dönmez yönetimindeki minibüsün ön camından içeri girdi. Kazada, minibüsün sürücüsüyle yanında bulunan Ali Türkmen, Süleyman Özce, Ali Kaya ve Ümit Aydoğan yaralandı. Dönmez, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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TIR’dan kopan tekerlek minibüse girdi: Bir ölü
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