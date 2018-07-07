Turizmin kalbinde ormanlar yanıyor

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması orman yangın
larını da beraberinde getirdi. Antalya
ve Hatay
'da dün 3 farklı noktada çıkan orman yangınları korkuttu. Yangınlar ekiplerin zamanında müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Antalya
'nın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Barajı yakınlarında bulunan ormanlık alanda, dün sabah saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye ekipleri sevk edildi. 7 helikopter ve 2 amfibi uçak ile havadan 4 ilk müdahale aracı, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer ile çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahale edilen yangında, sarp arazi yapısı nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. BARAJ SUYU SÖNDÜRDÜ
Helikopterler ve uçaklar, alanın hemen yakınındaki Oymapınar Barajından su alarak yangına müdahale etti. 3.5 sat sonra kontrol altına alınan yangında, 4 hektar alan zarar görürken, soğutma çalışmaları sürüyor. Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Cemerler Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda da dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 60 orman işçisiyle yapılan müdahaleye, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 1 hektar alan zarar gördü. ANIZ ATEŞİ YAKTI
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Ceylanlı Mahallesi'nde de dün orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hassa ve Kırıkhan ilçesinden 2 tim, 4 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi. Ekiplerin erken ve zamanında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının anız ateşinden kaynaklandığını düşündüklerini söyleyerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayşem SİCİM /
SABAH