Ünlü tatlıcıya dayı kurşunu

Bursa
merkezli birçok ilde şubeleri olan ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi, eşiyle telefonda konuştuğu sırada hareket halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu başından vurularak ağır yaralandı. Olay Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi'nde gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre dayısı Y.S. (53) ile aralarında alacak verecek davası bulunan ünlü tatlıcının sahibi 38 yaşındaki Fatih Kahraman, otomobilini yol kenarına çekip eşiyle telefonda konuştuğu sırada hareket halindeki bir otomobilden açılan ateş sonucu başından vurularak ağır yaralandı. Kahraman, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri Y.S.'nin, yeğeni Karaman'ı evinden çıktıktan sonra kiralık araçla takip ettiğini tespit etti. Polis, cinayetin ardından iki araç değiştiren Y.S.'yi Uludağ'da saklandığı çadırda suç aleti silahla birlikte yakaladı.