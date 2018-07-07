Yeni doğan bebeğin kimliği eve gelecek

Sağlık Bakanlığı
'nca geliştirilen "e-rapor" sistemi sayesinde doğum raporlarının, nüfus müdürlüklerinde de görmesi sağlandı. Böylece vatandaş kurumlar arasında dolaşmayacak yakın bir zamanda yeni doğan
her bebeğin kimliği artık adresine gönderilecek. Tüm vatandaşların kendi sağlık kayıtlarına erişebildiği ve yönetebildiği e-Nabız sisteminin ardından e-Rapor sistemi devreye giriyor. Bakanlık tarafından geliştirilen sistemle artık askerlik yoklama raporundan engelli raporuna, sürücü raporundan doğum raporuna kadar tüm işlemler elektronik ortama aktarıldı. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, e-Rapor sistemiyle, sağlık kuruluşlarında oluşan farklı raporların ilgili kurum ve kuruluşlarla da paylaşılması ve vatandaşın istediği anda kendisine ait raporlara e-Devlet kapısı üzerinden ulaşılmasının mümkün olduğunu söyledi. Birinci, e-Rapor sistemindeki amacın vatandaşın kurumlar arasında dolaşmasının yerine tek noktada işlemlerini tamamlaması olduğunu belirterek, "Sağlık kuruluşlarında verilen hastalık, doğum, psikoteknik gibi bütün raporların elektronik ortama taşınması söz konusudur. Biz doğum raporlarında ise bunu daha farklı bir platforma taşıdık. Kişinin doğum raporunu elektronik ortamda sistemden hemen verelim, nüfus müdürlükleri de onları teyit ederek kimliklerini düzenlemelerine yönelik çalışma yapılmasını sağladık" dedi. Pilot çalışmayı ilk olarak doğum raporları üzerinde yaptıklarını aktaran Birinci, şöyle devam etti: "Sağlık kuruluşundan verilen doğum raporları nüfus müdürlüklerinin ekranlarında görülüyor. Bu pilot çalışma başarıyla gidiyor. Vatandaş doğum yaptığında evine gidecek, nüfus müdürlüğü kısa süre sonra ona kimliğini getirecek. Böylece vatandaş bürokrasi ile hiç uğraşmayacak. Hastanede doğum yapacak, raporu düzenlenecek ve kişi kimliğine kısa zamanda erişmiş olacak. Doğum sırasında ailenin herhangi bir girişimde bulunmasına gerek kalmayacak. Vatandaşlığa ait her türlü şey hemen elde edilecek. Hastane, il müdürlükleri süreçlerine gitmesine gerek kalmayacak." DOĞUMLAR YÜZDE YÜZ KAYIT ALTINDA
Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, sistemin aynı zamanda iyi bir kayıt verisi de oluşturacağına dikkati çekti. Birinci, "Kişi nüfus müdürlüğünde kimliği çıkmamışsa doğmuş da görünmüyordu. Bütün işlemleri annesinin vatandaşlık numarası üzerinden yürüyordu. Bütün bu işlemler de azalmış olacak. Doğumları yüzde yüz kayıt altına almış olacağız. Aşı takibi, doğum sonrası izlemler de kayıt altına alınacak" diye konuştu.