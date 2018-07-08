15 Temmuz roman yarışmasına rekor başvuru

İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi
'nin 15 Temmuz
darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu direniş ruhunu canlı tutmak ve darbe gecesi yaşananları gelecek nesillere aktarabilmek için düzenlediği 'Tarihin Şahitleri Yazılıyor' başlıklı roman yarışmasına 149 eser başvuruda bulundu. Bu rakamla Türkiye
'nin en geniş katılımını sağlamış olan yarışma yine verdiği ödüllerle de Türkiye'nin en yüksek ödüllü roman yarışması oldu. Doğan Hızlan, Ahmet Tezcan, Zekeriya Yıldız ve Sibel Eraslan, hikâyeci ve yazar Cemal Şakar ile akademisyenler Prof. Dr. Abdullah Uçman ve Prof. Dr. Durali Yılmaz'dan oluşan seçici kurulun titiz değerlendirmeleri sonucunda birinciliğe layık görülen esere 50 bin TL para ödülü verilecek. Yarışmada ikinci 35 bin TL, üçüncü 20 bin TL alırken mansiyon ise 10 bin TL ile ödüllendirilecek. Ödül töreni 13 Temmuz Cuma günü Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.