Bodrum’da masal gibi Hint düğünü

Hindistan
'ın
en zengin ailelerinden Wellknown polyesterin sahibi Anıl Gupta'nın oğlu Rahul Gupta ile Sunil ve Rahmi Agarwal'ın kızı Harshita Agarwal, Bodrum
'da yapılan ve 4 gün 4 gece süren rüya gibi bir düğünle evlendi. Düğünün son günü ise damat ve yakınları Barak töreni düzenledi. Damadın, Hint
geleneklerini yerine getirmesinin ardından, ağabeyi tarafından getirilen ve Sari adı verilen özel bir gelinlik giyen gelin, Rahul Gupta'ya teslim edildi. Çift daha sonra kıyılan ve 2 saat süren nikâh töreniyle dünya evine girdi. Nikâh töreninin ardından verilen yemekte ise denizde "flyboard" şovu yapıldı. Hintli konuklar, düğünün son gecesinde, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Maliyeti 3 milyon doları geçtiği öğrenilen düğün için, THY
'den kiralanan A330 ile Hindistan'dan 250 misafir geldi. Düğün ve misafirler için ise 5 yıldızlı bir otel kapatıldı. 35 AŞÇI GETİRDİLER
Davetlilere 400 personelin hizmet ettiği düğüne, Hindistan'dan 35 aşçı, Tayland'dan 100 garson getirildi. Düğünü organize eden Inventum Global'in ortağı Bünyat Özpak, "Birkaç ülke arasından Türkiye
'yi seçtiler. Çünkü Bodrum çok özel bir yer" dedi.