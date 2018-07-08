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Cinayet rüzgârı: 4 ölü

Giriş Tarihi: 8.7.2018
İSTANBUL: Gaziosmanpaşa'da bir kafede iki grup arasında kavga çıktı. A.H. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan A.H. kaldırıldığı hastanede öldü. Öte yandan Sultangazi'deYasin A. (18) kendisini darp ettiği iddiasıyla Muhammed Şağil'i tüfekle öldürdü.
KONYA: Tuzlukçu ilçesinoe Mesut Gülhan (49) ile kardeşi Murat Gülhan (37) arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Murat Gülhan'ın av tüfeğiyle vurduğu Mesut Gülhan olay yerinde hayatını kaybetti.
MANİSA: M.A. Kızılören Mahallesi'nde karşılaştığı Mustafa D.'ye av tüfeğiyle ateş etti. Mustafa D. olay yerinde öldü.

Zafer HALATÇI- Barış SAVAŞ
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Cinayet rüzgârı: 4 ölü
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