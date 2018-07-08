Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Düğün evi yas evine döndü

evi yas evine döndü

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018
Düğün evi yas evine döndü
'nde, kızının kına gecesi öncesi evdeki temizlik işlerine yardımcı olan (55), cam silerken düşüp, can verdi. Olay, dün sabah, Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde meydana geldi. Abdulhadi Işık, pazar günü evlenecek olan kızı 'ın dün akşam yapılacak kına gecesi nedeniyle evde yapılan temizlik işlerine yardım ederken bir anda dengesini kaybederek 6. kattan düştü. Babasının düştüğünü gören da, koşarak aşağıya inerken merdivenlerden yuvarlanarak ayağını kırdı. Hastaneye kaldırılan Abdulhadi Işık hayatını kaybederken, oğlu Emin Işık'ın ayağı alçıya alındı. için hazırlık yapan aile yasa büründü. Kızı Nuray Işık, babasının tabutuna sarılarak ağladı. Abdülhadi Işık'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğün evi yas evine döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN