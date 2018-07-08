Düğün evi yas evine döndü

Kocaeli
'nde, kızının kına gecesi öncesi evdeki temizlik işlerine yardımcı olan Abdulhadi Işık
(55), cam silerken düşüp, can verdi. Olay, dün sabah, Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde meydana geldi. Abdulhadi Işık, pazar günü evlenecek olan kızı Nuray Işık
'ın dün akşam yapılacak kına gecesi nedeniyle evde yapılan temizlik işlerine yardım ederken bir anda dengesini kaybederek 6. kattan düştü. Babasının düştüğünü gören Emin Işık
da, koşarak aşağıya inerken merdivenlerden yuvarlanarak ayağını kırdı. Hastaneye kaldırılan
Abdulhadi Işık hayatını kaybederken, oğlu Emin Işık'ın ayağı alçıya alındı. Düğün
için hazırlık yapan aile yasa büründü. Kızı Nuray Işık, babasının tabutuna sarılarak ağladı. Abdülhadi Işık'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.