İnşaatta asma tavan çöktü: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara
'da
bir inşaatta
beton dökülürken, çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 3 işçi öldü, 1 işçi ise yaralı kurtarıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Şehit Celal İşen Caddesi üzerindeki bir okul binasında meydana geldi. Binanın giriş katında yapılan asma kat çalışması sırasında, çelik üzerine atılan ıslak betonun ağırlık yapması sonucu çökme meydana geldi. 4 inşaat işçisi beton, demir ve kalıp parçalarının altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve diğer işçilerin çalışması sonucu Nihat Kılıç, Muzaffer Kılıç ile ismi belirlenemeyen yabancı uyruklu bir işçinin cesedine ulaşıldı, yaralı kurtarılan Orhan Kılıç
ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.