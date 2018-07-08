Kayıp çocuklar Ufuk Tatar ve Sami Yusuf Marangoz'la ilgili kahreden son dakika haberi!

Türkiye, kayıp çocuklardan gelen son dakika haberleri ile sarsılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Leyla Aydemir ve Eylül Yağlıkara'nın cesetlerinin bulunmasının şoku atlatılamamışken, Türkiye'nin farklı iki bölgesinden daha kahreden haberler geldi. Gün içerisinde gelen son dakika haberleri kaybolan çocuklar Ufuk Tatar ve Sami Yusuf Marangoz'a ait. Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar ölü bulunduğu haberi geldiği sıralarda 2 yaşındaki Bitlis'te kaybolan Sami Yusuf Marangoz'un da cesedi bulundu. Peki Ufuk Tatar ve Sami Yusuf Marangoz'a ne oldu?