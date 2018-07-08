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ve 'la ilgili kahreden haberi!

Geçtiğimiz hafta içerisinde önce Ankara'da 'dan, sonra ise 'da hakkında kahreden ölüm haberlerin gelmesi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. ının cesetlerinin bulunması ülke genelinde büyük tepkiyle karşılanmış ve sorumluların en ağır cezaya çarptırılması istenmişti. Türkiye, bu iki minik çocuğun ölümünü henüz atlatamamışken bir acı haberi de bugün geldi. Hatay'ın Hassa ilçesinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki 'ın cansız bedeni, 5 kilometre uzaklıkta güvenlik korucuları tarafından bulundu. Aynı gün içerisinde ikinci son dakika haberi de 'in Ahlat ilçesi'nde dün kaybolan 2 yaşındaki 'dan geldi. Sami Yusuf'un cansız bedeni de kaybolduğu köyden 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Ufuk Tatar ve Sami Yusuf Marangoz'a ne oldu?

Giriş Tarihi: 8.7.2018 16:16 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 16:16
Kayıp çocuklar Ufuk Tatar ve Sami Yusuf Marangoz'la ilgili kahreden son dakika haberi!

Türkiye, dan gelen haberleri ile sarsılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ve 'nın cesetlerinin bulunmasının şoku atlatılamamışken, Türkiye'nin farklı iki bölgesinden daha kahreden haberler geldi. Gün içerisinde gelen son dakika haberleri ve 'a ait. Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar ölü bulunduğu haberi geldiği sıralarda 2 yaşındaki 'te kaybolan Sami Yusuf Marangoz'un da cesedi bulundu. Peki Ufuk Tatar ve Sami Yusuf Marangoz'a ne oldu?

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Kayıp çocuklar Ufuk Tatar ve Sami Yusuf Marangoz'la ilgili kahreden son dakika haberi!
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