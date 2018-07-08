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Komedi filmi gibi kovalamaca

Giriş Tarihi: 8.7.2018
'DA üç genç, lüks otomobille gezintiye çıktı. Polis aracın içinde gördükleri saksıdaki bitkiyi Hint keneviri, bidonların içindeki salamura yaprağı da uyuşturucu sandı. Otomobilin sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı. Ancak araç durduruldu ve içerisindeki üç kişi yere yatırılıp arkadan kelepçelendi. Polisler otomobilde yaptığı aramada süs bitkisi ve yaprak salamura buldu. Polis aracın içinde ağlayan sürücünün ise ehliyeti olmadığı için kaçtığını anladı. Sürücü, "Ehliyetim yoktu, korkup kaçtım. Başıma gelene bakın" dedi. DHA
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Komedi filmi gibi kovalamaca
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