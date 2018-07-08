Meteoroloji TV test yayınında

Orman
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, test yayınına başlayan Meteoroloji TV
'den bütün bilgilerin anlık verileceğini bildirdi. Orman ve Su işleri Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi'nde bulunan Meteoroloji TV stüdyosunda yayınına katılan Bakan Eroğlu, televizyonun hizmetlerine ilişkin bilgi verdi. Meteoroloji TV Genel Müdürlüğün internet sayfası ve telefonlara indirilebilen meteoroloji programından gerçek hava durumu
tahminlerinin öğrenilmesinin mümkün olduğunu söyleyen Eroğlu, "Bazen elinde bilgi olmadan, birtakım kayıtlar olmadan, radar görüntüleri veya uydu görüntüleri olmadan bazıları televizyonlarda ahkam kesiyor. Bunlar da meteorolojiye mal ediliyor, bunlar yanlıştır. Artık doğru haberleri lütfen buradan alın" değerlendirmesinde bulundu. Eroğlu, Meteoroloji TV yayınına, "www.meteorolojitv. gov.tr" adresinden ve Android sistemlerde Google Play Store'dan Meteoroloji TV olarak ulaşılabildiğini kaydetti.