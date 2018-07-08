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den son dakika uyarısı! hava durumunda pazartesiye dikkat!

'den milyonları yakından ilgilendiren son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak açıkladı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın iç kesimleri, Rize, Artvin, Ardahan, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü lı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. Hafta başından itibaren ise dahil yurdun kuzeybatı bölgelerinde yağış görülecek. İşte Meteoroloji hava durumu tahminiyle ilgili tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 8.7.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 11:51
Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul hava durumunda pazartesiye dikkat!

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! AVA DURUMU SICAKLIKLAR NASIL OLACAK?

, son dakika uyarısını duyurdu. Sıcak havaların ülke üzerindeki etkisi günden güne artarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

: Az bulutlu ve açık 33
: Parçalı ve az bulutlu 31
: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
: Parçalı yer yer çok bulutlu 27
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 29
: Az bulutlu ve açık 39

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İSTANBUL'DA PAZARTESİYE DİKKAT! YAĞIŞLI HAVALAR...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre pazartesi ve salı günü yağışlı hava dalgasının yurdun kuzeybatısından girmesi bekleniyor. Yağışlar İstanbul'u da etkileyecek.

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Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul hava durumunda pazartesiye dikkat!
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