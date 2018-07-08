Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul hava durumunda pazartesiye dikkat!

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! AVA DURUMU SICAKLIKLAR NASIL OLACAK?

Meteoroloji, son dakika hava durumu uyarısını duyurdu. Sıcak havaların ülke üzerindeki etkisi günden güne artarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 27

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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İSTANBUL'DA PAZARTESİYE DİKKAT! YAĞIŞLI HAVALAR...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre pazartesi ve salı günü yağışlı hava dalgasının yurdun kuzeybatısından girmesi bekleniyor. Yağışlar İstanbul'u da etkileyecek.