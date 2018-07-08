Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul hava durumunda pazartesiye dikkat!

Meteoroloji, son dakika hava durumu uyarısını duyurdu. Sıcak havaların ülke üzerindeki etkisi günden güne artarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 33
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 27
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre pazartesi ve salı günü yağışlı hava dalgasının yurdun kuzeybatısından girmesi bekleniyor. Yağışlar İstanbul'u da etkileyecek.