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Rötara bilet iadesi ve ceza

’da uçağı 2.5 saat rötar yapıp ardından iptal edilen yolcu, Pegasus Havayolları’na dava açtı. Mahkeme, biletin iadesi ve 100 euro tazminata hükmetti

ERAY ARPAŞİN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018
Rötara bilet iadesi ve ceza
li avukat Zeynel Değirmenci akrabalarının düğünü için 'ya gitti. Dönüşte Pegasus Havayolları'ndan aktarmalı uçak bileti aldı. Ancak, İstanbul'a geldiklerinde İzmir'e gidecek olan aktarma uçağı rötar yapınca 2.5 saat bekledi. Ardından sefer iptal edildi. Bunun üzerine havayolu şirketi tarafından otele yerleştirilen Değirmenci, iki saat uyuyup yeniden düzenlenen sefer için tekrar havaalanına geldi ve ertesi gün İzmir'e inebildi. Şirket, rötarın hava muhalefeti nedeniyle meydana geldiğini açıklarken, Değirmenci başka bir havayolu şirketinin aynı saatte uçtuğunu belirledi. Değirmenci, avukatı Ecer Arslan aracılığıyla "ayıplı hizmet satın aldığını belirterek" İzmir 6. 'nde dava açtı. Mahkeme bilet parasının iadesine ve 100 euro tazminat ödenmesine karar verdi. Avukat Arslan "Bin 500 kilometre dahil veya daha kısa uçuşlar için iki saatten fazla rötarlarda havayolu şirketinin cezalı duruma düşer" dedi.
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Rötara bilet iadesi ve ceza
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