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: 'da kaybolan Ufuk Tatar'ın cansız bedenine ulaşıldı

haber... 'ın Hassa ilçesinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 12:49
Son dakika: Hatay'da kaybolan Ufuk Tatar'ın cansız bedenine ulaşıldı

'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

GÜVENLİK KORUCULARI CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Alınan bilgiye göre, ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Ufut Tatar'ın son görüldüğü su kaynağı ile mahalle ve Amanos Dağları eteklerinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları 8'nci gününde de sabahın erken saatlerinde başladı. Eğitimli köpekler ile özel arazi arama insansız hava aracının da destek verdiği arama çalışmalarında ekipler, arama çalışmalarını Yoluklar Mahallesi'ne çevirdi. Arpalıuşağı Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki mahalledeki Katığın Kayası mevkisinde arama yapan güvenlik korucuları, Ufuk Tatar'ın cansız bedenine ulaştı.

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Son dakika: Hatay'da kaybolan Ufuk Tatar'ın cansız bedenine ulaşıldı
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