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Son Dakika: Kanyonda kaybolan tur rehberinin cesedine ulaşıldı

Son dakika haberi... 'un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü'ndeki Şahinkaya Kanyonu'nda tekneyle geziye çıkan ve girdiği suda kaybolan tur rehberinin cesedi bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018 17:33 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 17:34
Son Dakika: Kanyonda kaybolan tur rehberinin cesedine ulaşıldı

Alınan bilgiye göre, 1 Temmuz'da, Şahinkaya Kanyonu'nda tekne gezisi sırasında yüzmek için suya atladığı iddia edilen 25 yaşındaki tur rehberi 'u arama çalışmalarına, sabah erken saatlerde yeniden başlandı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin yanı sıra deniz polisi ve ekiplerinin katıldığı çalışmaları, Korkut'un ailesi ve yakınları da takip etti.

Ekiplerin ortak çalışması sonucu Korkut'un cesedine, 21 metre derinlikte ulaşıldı.

Savcının incelemesinin ardından Korkut'un cesedi, otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Özel bir tur şirketinde rehberlik yapan Selçuk Korkut'un, Şahinkaya Kanyonu'nda tekne gezisi sırasında yüzmek için suya atladığı iddia edilmiş, teknede elbiseleri bulunan Korkut'tan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

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Son Dakika: Kanyonda kaybolan tur rehberinin cesedine ulaşıldı
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