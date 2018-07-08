Son Dakika Haberi: Şişli'de asayiş uygulaması başladı!

Şişli'de Kuştepe mahallesi başta olmak üzere tüm sokaklar ve yollar tutuldu. Özel Hareket Şubesi ekipleri ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda tüm sokaklar didik didik aranıyor.

Habertürk'ün haberine göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kuştepe başta olmak üzere tüm sokak ve caddelerde genel asayiş uygulaması başlatıldı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ VE POLİS HELİKOPTERİ DE GÖREVDE

Şişli'de 15.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılacak olan genel asayiş uygulamasında, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de görev alacak.

TÜM SOKAKLAR DİDİK DİDİK ARANIYOR

Genel asayiş uygulaması kapsamında, önceden belirlenen bazı işyeri ve adresler ile tüm cadde ve sokaklarda didik didik aranıyor. (Habertürk)