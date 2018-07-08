Tatlıcının organları 7 kişiye umut olacak

Bursa
'da
öz dayısı tarafından ticari anlaşmazlık nedeniyle başından vurulup beyin ölümü gerçekleşen ünlü tatlıcı Fatih Karaman
'ın organları 7 kişiye umut olacak. Nilüfer ilçesinde önceki gün meydana gelen olayda, birçok şehirde şubesi olan ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman arabasıyla işe giderken, kiralık araçla kendisini takip eden dayısı Y.S. (53) tarafından silahla başından vuruldu. Ağır yaralanan Karaman hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Karaman'ın dayısı Y.S. (53)'yi Uludağ'da saklandığı çadırda gözaltına aldı. İfadesinde yeğenine ait olan tatlı firmasının daha önce kendisine ait olduğunu belirten Y.S. yeğeniyle arasında hisse paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık olduğunu iddia etti. Zanlı sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Tatlıcı Karaman'ın dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, organlarını bağışladı. Yapılan kontrollerin ardından ünlü tatlıcının kalbi, karaciğeri, böbrekleri, iki korneası ve akciğeri, organ sırası bekleyip dokusu uyan 7 hastaya nakledilecek.