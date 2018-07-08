Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasının ardından yaralıların tahliyesi ve hastanelere sevki için devletin tüm imkanları seferber edildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 nolu trenin 5 vagonu, Balabanlı-Çorlu arası 162. kilometrede Sarılar köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında raydan çıkarak devrildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yağışın ardından çamur nedeniyle bölgeye ulaşım güçlükle sağlandığı için kaza yerine paletli araçlar yönlendirildi.

Yaralıların tahliyesi ve hastanelere sevki için devletin tüm imkanları seferber edildi, çalışmalar titizlikle yürütüldü. Ekipler, yaralıların hastanelere sevki için yoğun çaba sarf etti. Bölgedeki çiftçiler de yaralıların tahliyesi çalışmalarına traktörleriyle destek verdi.

"TAHLİYE İÇİN İLGİLİ TÜM BİRİMLER SEFERBER EDİLDİ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle ilgili tüm birimlerin tahliye işlemleri için seferber edildiğini bildirdi.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Tekirdağ'daki tren kazasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Tekirdağ'daki tren kazasından sonra devletin tüm imkanları seferber edildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kalın, "Tahliye için ilgili tüm birimler seferber edildi." ifadesini kullandı.

ERDOĞAN KAZA HAKKINDA BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı telefonla aradı. Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.

BAŞBAKAN YILDIRIM KAZA HAKKINDA BİLGİ ALDI

Başbakan Binali Yıldırım, tren kazasıyla ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'dan bilgi aldı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana geldiği belirtildi.

Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşların olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz. Sayın Başbakanımız, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı. Gelişmeler anbean takip edilmektedir."

TÜRK KIZILAYI BÖLGEYE 304 ÜNİTE KAN GÖNDERDİ

Türk Kızılayı tarafından, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananlar için bölgeye ilk etapta 304 ünite kan gönderildiği ve ihtiyaçları karşılamak üzere tedbirler alındığı belirtildi.

Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazası sonrasında, bölgeye ilk etapta 304 ünite kan sevkıyatı yapıldığı, Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ihtiyaçları karşılamak üzere tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

TSK'DAN BÖLGEYE HELİKOPTER

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananların hastaneye sevklerini sağlamak için bölgeye askeri helikopterler gönderildi.

İBB TARAFINDAN BÖLGEYE 6 KURTARMA ARACI VE 24 KURTARMA PERSONELİ GÖNDERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazası bölgesine 6 kurtarma aracı ve 24 kurtarma personeli sevk edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın talimatıyla kazaya ilişkin İtfaiye Daire Başkanlığı alarma geçti. Kaza bölgesine ilk etapta 6 kurtarma aracı ve 24 kurtarma personeli gönderildi .

SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN TEKİRDAĞ'A GİTTİ

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tren kazasının meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ'a gitti

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, özel bir uçakla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gidecen Demircan, helikopterle kaza bölgesine geçiyor.