Trafik kazalarına 22 kurban

Tatil döneminde yollarda artan yoğunluk, hafta sonuyla da birleşince trafik kazalarını da artırdı. Yurt genelinde yaşanan kazalarda 22 vatandaş hayatını kaybetti. CAN PAZARI YAŞANDI Bursa
'da alkollü olduğu öne sürülen Tamer Gülmenç'in (32) kullandığı otomobil, ehliyetsiz olan Harun Gülle'nin (17) kullandığı plakasız motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Metrelerce sürüklenen Gülle ile yanındaki Emre Taşpınar (17) öldü. Otomobil sürücüsü Gülmenç ise hafif yaralandı.
İzmir Çiğli'de, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Berkan Özsoy (23) öldü, arkasındaki Mehmet Akgün (23) yaralandı. Kahramanmaraş
Nurhak'ta elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Bayram Kurt yaşamını yitirdi, Hasan Kurt ağır yaralandı.
Mardin Kızıltepe'de köpeğe çarpmamak için direksiyon kıran Tacettin Yavuz'un kullandığı araç yol kenarına savruldu. Kazada Yavuz'un kızı Berfin Yavuz (11) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
İstanbul Sultangazi'de, kontrolden çıkarak, orta refüşü aşıp karşı yola geçen ve 3 araca çarpan otomobilden fırlayan Muhammet Mustafa Altun olay yerinde can verdi. Ağır yaralanan 2 kişiden biri de hastanede kurtarılamadı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, traktörle çarpışan otomobildeki Nurullah Kılıç ile İbrahim Kuruçay (29) öldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak yapımı devam eden köprüden aşağıya uçan otomobildeki Savaş Demirkopan can verdi, 2 kişi de yaralandı.
Kütahya'da, Konya'ya gitmek üzere otogardan çıkan Adem Çiğli'nin kullandığı otobüs, Lokman Ölmez'in kullandığı TIR'a çarparak devrildi. Yolculardan Seval Özge Arifoğlu hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Uşak-İzmiAntalya
olunda kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca demir yüklü kamyon çarptı. Feci kazada 3 yaşındaki Mustafa Eren Temel ile 8 yaşındaki Melek Temel ölürken, 17 kişi yaralandı. Yine Uşak'ta annesinin kullandığı traktörün altında kalan 5 yaşındaki Sema K. yaşamını yitirdi. Sivas, Kocaeli, Antalya, Mersin ve Eskişehir'de de 5 kişi öldü.