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13 yaşındaki kız çocuğuna istismara 7 gözaltı

'nın Orhaneli ilçesinde S.K. (13) isimli kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 17:00
13 yaşındaki kız çocuğuna istismara 7 gözaltı

'da yaşayan S.K., babasının cezaevine girmesi, annesinin de başka bir kişi ile yaşamaya başlamasının ardından Orhaneli ilçesinde oturan babaannesinin yanına yerleşti. Önceki akşam, "Bursa'daki akrabalarıma gidiyorum" diyerek evden ayrılan torunundan haber alamayan babaanne, polise başvurdu. Polis, yapılan araştırma sonucu S.K.'ye ulaştı.

35-70 YAŞLARI ARASINDA 7 KİŞİ GÖZALTINDA

Psikolog kontrolünde ifadesi alınan S.K.'nin anlattıkları üzerine operasyon başlatan polis, kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen 7 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Yaşları 35-70 arasında değişen şüphelilerin sorgusu devam ederken, S.K.'nin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca koruma altına alınacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

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13 yaşındaki kız çocuğuna istismara 7 gözaltı
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