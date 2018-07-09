Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 13 yaşındaki Yekta’dan 3 gündür haber alınamıyor

13 yaşındaki Yekta’dan 3 gündür haber alınamıyor

'da yaşayan 13 yaşındaki Yekta Berk’ten, 3 gündür haber alınamıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 16:47
13 yaşındaki Yekta’dan 3 gündür haber alınamıyor
Nilüfer Konak Mahallesi'nde ikamet eden Yekta Berk, cumartesi akşamı parkta arkadaşlarıyla oyun oynamak için evden ayrıldı. 2 saat sonra eve döneceğini söyleyen 13 yaşındaki Berk, gece geç saatlere kadar eve dönmeyince ailesi merak etti. Kendi imkanlarıyla Berk'i arayan ailesi Yekta'ya ulaşamayınca emniyet güçlerine haber verdi. Emniyet güçleri arama çalışması başlatırken, ailesi de Yekta Bek'in fotoğrafını ve kaybolduğu bilgisini sosyal medyada paylaştı. Ailesi tarafından yapılan paylaşımlarda, eskiden Heykel'de oturdukları, bir keresinde kalmak için arkadaşına gittiği ve ertesi gün döndüğü belirtilirken, Berk'i görenlerin insaniyet namına 155 no'lu numarayı aramalarını istendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
13 yaşındaki Yekta’dan 3 gündür haber alınamıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN