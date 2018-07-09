"35 yıldır trenle yolculuk yapıyorlardı"

Uzunköprü-Halkalı seferini yaptığı sırada raydan çıkarak kaza yapan trende hayatını kaybedenlerin bir kısmı Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Kurum önünde ailelerin acılı bekleyişi sürüyor.

"HEPİMİZ PERİŞAN HALDEYİZ"

Kazada dayısı Gani Kartal ve yengesi Ruzibe Kartal'ı kaybeden Halit Keskin, "Hepimiz perişan haldeyiz. Evine dönecekti ama işte dönemedi. Devamlı trenle gidiyor geliyordu. Yaklaşık 35 senedir tren yolculuğu yapıyordu" dedi.

"3 HAFTA ÖNCE KIZINI NİŞANLAMIŞTI"



Ailenin iki çocuğunun olduğunu belirten Keskin, "Biri oğlu İsmail, kızı da nişanlıydı. 3 hafta önce nişanı yapıldı. Kasım ayında da işte düğünü vardı. Fakat şimdi ne olacak biz de bilmiyoruz. Trene Muratlı istasyonundan binmişlerdi. Henüz 5 veya 10 dakika olmuştu. Trene 3,5 binmişlerdi" diye konuştu.