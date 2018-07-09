Adana'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mazlum Koltuk, Hasan Özer ve Emrah Özer, merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 şüpheliyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredeki vatandaşlar tarafları ayırdı.

Olay yerinden ayrılan şüpheliler, daha sonra kavga yerine yeniden gelerek köprünün ayaklarının olduğu yerde Seyhan Nehri'nin kenarında bekleyen Mazlum Koltuk, Hasan Özer ve Emrah Özer'e pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı.

Ağır yaralanan Koltuk Çukurova Devlet Hastanesi, Hasan Özer ve Emrah Özer ise Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, olayda kullanılan pompalı tüfeğe ait 4 boş fişek bulundu.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.