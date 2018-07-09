Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 42 kişi tutuklandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 28 Haziran'da Beyoğlu ve Gaziosmapaşa'da operasyon düzenledi. Narkotik polisleri önceden belirlediği 36 adrese yaptığı eş zamanlı baskınlarda 47 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

42 KİŞİ TUTUKLANDI!

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 327 gram esrar, 42,28 gram kokain, 13 gram bonzai, 59 ecstacy hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 47 şüpheli 4 Temmuz'da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 42'si çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.