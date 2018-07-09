Bir anlık ihmal trajediyle bitti

Bursa
'da yaşayan Yaşar Kaya ve Semra Kaya çifti, çocukları Berkay (8) ve 4 yaşındaki kızlarıyla birlikte, tatil için önceki gün, Balıkesir
'in Ayvalık ilçesindeki 5 yıldızlı bir otele geldi. Otele yerleşen çift, öğle yemeğini yedikten sonra, kızlarının bakımı için odaya çıkmak istedi. Ancak oğulları Berkay, çocuk havuzunda yüzmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Berkay'ı çocuk havuzuna bırakan çift, odaya gitti. Ancak iddiaya göre, yüzme bilmediği halde büyüklerin havuzuna giren Berkay, çırpınmaya başlayınca otelde müşteri olarak bulunan bir doktor müdahale etti. Ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
Berkay kurtarılamadı.
Öte yandan Antalya
'nın Konyaaltı ilçesinde de 3 yaşındaki Mehmet Can Karaca sitenin havuzunda boğularak yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde de gölete giren 11 yaşındaki Osman Kasal hayatını kaybederken 5 yaşındaki kız kardeşi Melike Kasal çevredekiler tarafından kurtarıldı.