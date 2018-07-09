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Çorlu'daki tren sı; Bakırköy'de tedavisi tamamlanan 8 kişi taburcu oldu

'ın  yaşanan tren sında yaralanarak . ve 'ne getirilen 9 kişiden 8'i taburcu oldu. Uzunköprü- Halkalı seferini yaptığı sırada Çorlu mevkiinde raydan çıkarak devrilen tren kazasında yaralıların bir kısmı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 12:00
Çorlu'daki tren kazası; Bakırköy'de tedavisi tamamlanan 8 kişi taburcu oldu

'ın yaşanan tren sında yaralanarak . ve 'ne getirilen 9 kişiden 8'i taburcu oldu. Uzunköprü- Halkalı seferini yaptığı sırada Çorlu mevkiinde raydan çıkarak devrilen tren kazasında yaralıların bir kısmı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

SABAH SAATLERİNDE TABURCU OLDULAR

Saat 20.00 sıralarında hastanesevk edilenlen 9 hastadan 8'i sabah saatlerinde taburcu oldu. Ortopedi servisinde tedavisi devam eden 1 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Çorlu'daki tren kazası; Bakırköy'de tedavisi tamamlanan 8 kişi taburcu oldu
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