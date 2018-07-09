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Kaçırılıp zorla tutulan kadını, jandarma ekipleri kurtardı

'da bir kadını kaçırıp bir baraka da bir haftadır zorla tuttukları belirlenen 2 zanlı jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 11:10
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Olay, geçtiğimiz hafta 'nın Kestel ilçesine bağlı Babasultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ç. (42) ve E.A. (45), M.N. (35) adlı kadını zorla kaçırıp bir haftadır bir barakada tutuyordu. Bir vatandaşın ihbarıyla harekete geçen jandarma barakaya operasyon düzenledi.

ZANLILARDAN BİRİ TUTUKLANDI BİRİ SERBEST

Gözaltına alınan zanlılardan Y.Ç. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürülürken, E.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zorla tutulduğu iddia edilen M.N. ise olayın ardından ailesine teslim edildi.

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Kaçırılıp zorla tutulan kadını, jandarma ekipleri kurtardı
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