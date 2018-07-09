Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kız kaçırma tartışması kanlı bitti: 2 ölü

Kız kaçırma tartışması kanlı bitti: 2 ölü

'da kız kaçırma meselesinden husumeti olan iki aile görüşmek için bir araya geldi. Aileler arasında çıkan tartışmada damadın annesi ile erkek kardeşi öldürüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 10:09
Kız kaçırma tartışması kanlı bitti: 2 ölü

'da kız kaçırma meselesinden husumeti olan iki aile görüşmek için bir araya geldi. Aileler arasında çıkan tartışmada damadın annesi ile erkek kardeşi öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, İ.S., bir süre önce evlenmek için F.D.'yi kaçırdı. İ.S'nin annesi ile kardeşi , Bağlarbaşı Mahallesi Burcu Sokak'taki F.D.'nin ailesinin yaşadığı eve gitti. İki aile bireyleri arasında başlık parası üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.D. (17) silahla Yeşim Sabay ile Yılmaz Çağrı Sabay'ı vurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN...

Olayın ardından zanlı kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı anne ile oğlu Yalova'da özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne-oğul burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen eşi ve diğer oğlu ile yakınları acil servis önünde sinir krizi geçirdi. Emniyet güçleri hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Ötanazi istiyordu! Flaş gelişme...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kız kaçırma tartışması kanlı bitti: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN