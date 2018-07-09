'Manukyan' lakaplı kadın lideri olan fuhuş çetesi adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 5 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan çete lideri 'Manukyan' lakaplı kadının da aralarında bulunduğu 17 şahıs adliyeye sevk edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çete lideri 'Manukyan' lakaplı Afife F. olan şebekenin Adana merkezli İstanbul, Mersin, Hatay ve Diyarbakır'da çok sayıda kadına zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Polis bu ihbar üzerine çete lideri kadın ile çete mensuplarını teknik ve fiziki olarak takibe başladı.