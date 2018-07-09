Nefes nefese

Tayland
'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde 23 Haziran'da kaybolduktan 9 gün sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuktan 4'ü kurtarıldı. Kyodo'nun haberine göre 4 çocuk, Tham Luang Nang Non Mağarası'ndan yerel saatle 17.30 ve 18.00'de çıkarıldı. Çocuklara, bulundukları yerden çıkarılışları sırasında 2 dalgıç eşlik etti. Çocukları hastaneye taşımak için iki helikopter seferber oldu. Tayland İçişleri Bakanı, çocukların tedavi altına alındığı hastaneye gitti.
Doktorların sağlık durumuna göre kurtarılmasına öncelik verilecek çocukları belirlediği belirtiliyor. Kurtarma operasyonuna 18 dalgıç katıldı. Operasyon başlamadan önce dalış ekibi, sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri hariç diğer tüm ekipler mağaranın girişinden uzaklaştırılırken, basın mensuplarının da görüntü alması yasaklandı. Çocukların ve antrenörlerinin fiziksel ve zihinsel olarak iyi durumda olduğunu söyleyen Çiang Rai Valisi Narongsak Osatanakorn, grubun azimli olduğunu ve hedefe odaklandığını dile getirdi. Geride kalan 8 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörlerinin ise bugün kurtarılacağı belirtildi.
Yaşları 11 ila 16 arasında değişen 12 çocuk ile bir antrenör, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı. Kayıp grup, 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur suyuyla dolması nedeniyle dışarı çıkarılamamıştı. Taylandlı yetkililer, mağarada oksijen seviyesinin azalması ve yağış beklenmesi nedeniyle endişe duyduklarını açıklamıştı. Oksijen seviyesinin yüzde 12'ye düşmesi durumunda çocukların şoka girebileceği ifade edilmişti.