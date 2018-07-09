Okuluyla başı yine dertte

Eski Avrupa Güzeli Neşe Erberk
, Beşiktaş
Levazım Mahallesi Çayır Sokak üzerinde bulunan anaokulunu, izin belgesi almadan okula dönüştürdüğü iddiasıyla mahkemeye verildi. Neşe Erberk, Beşiktaş Akatlar Mahallesi'ndeki Korukent Yapı'ya ait bir bina kiralamış, 2013'te bina içinde ve eklentilerinde inşaat işlemleri yaparak okula dönüştürmüştü. Erberk, 2015'te faaliyete geçirdiği okula kendi ismini vermişti. Korukent A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Manav, söz konusu binanın okul olarak faaliyet yürütmesinin İmar Kanunu'na aykırı olduğunu iddia ederek savcılığa başvurmuş, anaokulunun gerekli izinler alınmadan okula dönüştürülmesi işleminin ruhsatsız ve İmar Kanuna Aykırı olduğu iddiasıyla Erberk'e "İmar kirliliğine neden olma" suçu kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Manav bu gelişme sonrası savcılığa yeniden başvurarak binaya ruhsat izni veren Beşiktaş Belediyesi görevlilerinin cezalandırılmasını istedi. Hazırlanan iddianamede kaçak binaya ruhsat verdiği ileri sürülen yetkililerin "Görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanması istendi.