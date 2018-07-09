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Piknikteki vatandaşa saldırdı

’un Varto ilçesinde pikniğe giden vatandaşlara saldırdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 08:52 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 09:01
Piknikteki vatandaşa ayı saldırdı

'un Varto ilçesindeki Leylek Yaylası'na pikniğe giden Mehmet Koçhan ve arkadaşı saldırısına uğradı.

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Piknikteki vatandaşa ayı saldırdı
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