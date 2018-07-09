Raylarda facia

Edirne
'nin Uzunköprü ilçesinden dün saat 15.45'te 362 yolcusuyla hareket eden yolcu treninin 5 vagonu, Tekirdağ
'ın Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yağışın ardından çamur nedeniyle bölgeye ulaşım güçlükle sağlandığı için kaza yerine paletli araçlar yönlendirildi. Yaralıların tahliyesi ve hastanelere sevk için devletin tüm imkanları seferber edildi, çalışmalar titizlikle yürütüldü. Bölgedeki çiftçiler de tahliye çalışmalarına traktörleriyle destek verdi. Yaralılar, paletli araçlar, Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulansları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle hastaneye sevk edildi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, lastik tekerlekli araçların ulaşamadığı bölgeye kepçeyle geldi. Ceylan yaptğı ilk açıklamada "Yaralılarımızın büyük bölümünü tahliye ettik, ölüler var" dedi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, tren kazası
nda ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin de yaralandığını söyledi. AFAD
, UMKE, Türk Kızılayı ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile TCDD görevlileri, olay yerindeki çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.
ERDOĞAN: DEVLET SEFERBER OLDU
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan kazayla ilgili bilgi aldı. Erdoğan, taziye mesajında da şunları kaydetti: "Tren kazası, milletçe hepimizi derinden üzmüştür. Kazanın hemen ardından, devletimiz ilgili tüm birimleri ve tüm imkanlarını seferber etmiştir. Yolcu trenindeki bazı vagonların raydan çıkması neticesinde meydana gelen kaza, her boyutuyla soruşturulmakdadır. Elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." RAY İLE MENFEZ ARASI TOPRAK AŞIRI YAĞIŞTA BOŞALDI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 362 yolcu ve 6 personel ile Uzunköprü'den Halkalı'ya hareket eden 12703 nolu tren dün 17.00 sıralarında Balabanlı-Çorlu arasında bulunan 162. kilometreye geldi. Bu sırada trenin 6 vagonundan 5'inin, raydan çıkarak devrildiği belirtildi. Açıklamada, kazanın aşırı yağış nedeniyle menfez ile raylar arasındaki toprağın boşalması dolayısıyla meydana geldiğinin tespit edildiği ifade edildi.