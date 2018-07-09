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Son dakika: TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

'ın Ergani ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 2'si kadın, 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 10:12
Son dakika: TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ergani- Çermik karayolu Yolbulan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ergani yönüne giden Abdullah Özçifçi yönetimindeki 16 DML 98 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bedri Ortaç yönetimindeki 47 PZ 475 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan aynı aileden oldukları belirtilen Meliha, Fatma ve Umut Özçifçi olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüsü Abdullah Özçifçi ise ağır yaralandı.

Abdullah Özçifçi, ihbar üzerine olay yerisevk edilenlen ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cesetler de aynı hastanenin morguna kondu.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından TIR şoförü Bedri Ortaç gözaltına alındı.

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Son dakika: TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
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