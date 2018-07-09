Tren kazasında ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu!

HAKAN - OĞUZ ARDA SEL'İN YAKINLARI: HAYAT DOLUYDU

Kazada hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in yakını, "Hayat doluydu" dedi.



Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları İstanbul Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu önünde cenazeleri teslim almak için bekliyor. Acılı cenaze yakınları, yaşanan kaza sonrası konuştu. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel ve Hakan Sel'in yakını Tolga Coşkun, baba ve oğlun akrabalarını ziyarete gittiklerini ifade ederek, Oğuz Arda'nın futbolu çok sevdiğini söyledi. Coşkun, "Güzel futbol oynardı. 9 yaşında çocuktu, ne diyebiliriz. Hayat doluydu" dedi.





Kartal çiftinin bir yakını ise, "Yağmur yağmış, trenden önce kimse de geçmemiş. Makinisti uyarmış olsalar böyle bir şey olmayacaktı. Dün tren kazası olduğunun haberini aldık. Takibe aldık olayı. Eşim gitmek istediğini söyledi kaza yerine" diye konuştu.





Öte yandan cenazelerin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BABA HAKAN SEL İLE OĞUZ ARDA SEL EN SON TRENDA BU FOTOĞRAFI ÇEKİLMİŞ:

***



DİKMEN KARDEŞLERİN YAKINI SOSYAL MEDYADA ONLARI SORMUŞTU



Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Özge Nur Dikmen ve Gülce Dikmen adlı kız kardeşlerin cenazeleri de Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Dikmen kardeşlerin bir yakını, kazadan sonra sosyal medya üzerinden fotoğraflarını paylaşarak iki kardeşe ulaşamadıklarını söylemişti.

***

ÖZCAN CESUR: DÜĞÜNE GİDİYORDU...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaydeden Özcan Cesur (47), son yolculuğuna uğurlandı.

Cesur'un cenazesi Muratlı Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak İnanlı Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

Özcan Cesur'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İnanlı Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Özcan Cesur'un yakınları törenin ardından taziyeleri kabul etti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Cesur'un, akrabasının düğünü için ilçeye geldiği ve düğünden sonra Çorlu'ya dönmek için trene bindiği öğrenildi.

***

GANİ - RUZİBE KARTAL ÇİFTİNİN YAKINI: 35 YILDIR TRENLE YOLCULUK YAPIYORLARDI

Tekirdağ Çorlu'da trenin raydan çıkması sonucu yaşanan kazada dayısı ve yengesini kaybeden Halit Keskin, olayda makinistin ihmalinin bulunmadığını söyledi. Keskin, aile bireyleri ile birlikte davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Uzunköprü-Halkalı seferini yaptığı sırada raydan çıkarak kaza yapan trende hayatını kaybedenlerin bir kısmı Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Kurum önünde ailelerin acılı bekleyişi sürüyor.

"HEPİMİZ PERİŞAN HALDEYİZ"

Kazada dayısı Gani Kartal ve yengesi Ruzibe Kartal'ı kaybeden Halit Keskin, "Hepimiz perişan haldeyiz. Evine dönecekti ama işte dönemedi. Devamlı trenle gidiyor geliyordu. Yaklaşık 35 senedir tren yolculuğu yapıyordu" dedi.

"3 HAFTA ÖNCE KIZINI NİŞANLAMIŞTI"

Ailenin iki çocuğunun olduğunu belirten Keskin, "Biri oğlu İsmail, kızı da nişanlıydı. 3 hafta önce nişanı yapıldı. Kasım ayında da işte düğünü vardı. Fakat şimdi ne olacak biz de bilmiyoruz. Trene Muratlı istasyonundan binmişlerdi. Henüz 5 veya 10 dakika olmuştu. Trene 3,5 binmişlerdi" diye konuştu.

***

18 YAŞINDAKİ SERHAT'IN YAKINLARI: HAYALİNDE TIP VARDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren 24 kişiden biri olan 18 yaşındaki Serhat Şahin'in baba evinde büyük üzüntü yaşandı. YKS sınavına giren yeğeninin çok başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyen amcası Cemal Şahin," Melek gibi bir çocuktu. Tıp okumak hayaliydi" dedi.





Lise öğrencisi Serhat Şahin 3 gün önce annesi Fatma ve ablası Selen Şahin'le birlikte Edirne Uzunköprü ilçesindeki halasını ziyarete gitti. Serhat Şahin, anne ve ablasıyla birlikte dün İstanbul Küçükçekmece'deki evine dönmek üzere trenle yola çıktı. Şahin ailesiyle birlikte içerisinde 348 yolcunun bulunduğu yolcu treni, Çorlu'nun Sarılar köyü yakınlarında vagonlardan bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Kazada 24 kişiyle birlikte yaşamını yitiren Serhat Şahin de hayatını kaybetti. Kazada Şahin'in annesi Fatma Şahin ve ablası Selen Şahin'de yaralandı. Fatma ve Selen Şahin hastanedeki tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi.

BABA EVİNDE YAS VAR



Serhat Şahin'in ölüm haberinin alınmasının ardından Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'ndeki baba evinde büyük bir üzüntü yaşandı. Haberi alan Şahin ailesinin yakınları ve komşuları taziyede bulunmak için eve geldi. Küçükçekmece Belediyesi tarafından evin bulunduğu sokağa taziye çadırı kurdu. Ev önünde Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Baba Hüseyin Şahin gözyaşları içerisinde taziyelerini kabul etti.

HAYALİNDE TIP OKUMAK VARDI



YKS sınavına giren yeğeninin çok başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyen amcası Cemal Şahin, "Çok iyi bir çocuktu. Melek, desem yeridir benim için. Liseye kadar çok başarılı bir öğrenciydi. En son sınava da girdi zaten. Hayalinde tıp okumak vardı. Onu da başaracağını söylüyordu. Hafta sonu hediye olsun diye babası halasının yanına gönderdi. Dönüş yolculuğunda da bu kötü şey başımıza geldi" dedi.

