Türk yüzücülerden ‘üçlü taç’

Master yüzücüler Kamil Resa Alsaran
ile Vural Tandoğan
, açık suda önemli bir başarıya imza attı. İstanbul
'da borsayla uğraşan 57 yaşındaki Kamil Resa Alsaran ile işletme mühendisi 53 yaşındaki Vural Tandoğan, sırasıyla Manş Denizi
, Catalina Kanalı
ve Manhattan Adası Maratonu'nu tamamlayarak, açık suda "üçlü taç" (triple crown) unvanını alan ilk Türk yüzücüler oldu. Kamil Resa Alsaran, son 10 yılda açık suda önemli organizasyonlara katıldığını belirterek, "57 yaşındayım, 47 yaşından beri yüzüyorum. Daha önce de yüzüyordum ama 47 yaşına geldiğimde baktım ki iyi yüzüyorum. Antrenmanlara başladım. Bilinçli antrenman yaptıkça derecelerim daha da iyi oldu. Yaş grubunda sıralamaya girdim ve madalyalar almaya başladım. Daha sonra mesafeleri artırmaya başladım" dedi. Alsaran, "Bizimle beraber dünyada bu unvanı kazanmış 179 kişi var. Açık su yüzücülerinin en büyük hayali bu unvanı almak. Bize kısmet oldu" ifadesini kullandı. HEDEF YEDİ OKYANUS GEÇİŞİ
"Manhattan Adası Maratonu'nda bitişe geldiğimizde yabancıların bizi alkışladığını duyunca çok mutlu olduk. Suyun içinde birbirimize sarılıp ağladık. Çünkü bir ilki daha başarmıştık. Bu şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz" diyen Vural Tandoğan ise sözlerini şöyle sürdürdü: "Hedefimizde yedi okyanus geçişini (Oceans Seven) başarıyla tamamlamak var. Dünyada bunu yapan 11 kişi bulunuyor. Manş Denizi, Catalina Boğazı, Cebelitarık Boğazı'nı yüzdük. Geriye İrlanda ve İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı, Japonya'daki Tsugaru Boğazı, Hawai'deki Molokai Kanalı ve Yeni Zelanda
'daki Cook Boğazı kaldı. Allah kısmet ederse bunları tamamlamayı planlıyoruz."