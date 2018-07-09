Ufuk da Sami de ölü bulundu

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'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan konuşma engelli olan 6 yaşındaki Ufuk Tatar, geçen 1 Temmuz'da, ailesiyle birlikte Hassa ilçesine bağlı kırsal Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki akrabalarına gitti. Aynı gün zihinsel engelli amcası Mehmet Tatar (34), ile evlerine 100 metre mesafede bulunan, Amanos Dağı eteğindeki kaynaktan su almaya giden Ufuk bir anda kayboldu. AFAD, UMKE jandarma özel harekât ve gönüllü arama ekiplerinden oluşan 150 kişilik arama kurtarma grubu, 8 gün boyunca Ufuk'u aradı. Baba Muhammet Tatar'ın tefecilere olan borcu yüzünden Ufuk'un kaçırılmış olabileceği iddia edildi. 'YOLUNU KAYBETTİ' İDDİASI
Çalışmalar, dün sabah yeniden başlarken köy korucuları, Ufuk'un cansız bedenini, kaybolduğu Arpalıuşağı'na 5 kilometre mesafedeki Katığın Kayası mevkisinde buldu. İlk incelemede, 2 gün önce ölmüş olabileceği düşünülen Ufuk'un eve dönmek isterken yolu kaybettiği ve ters yöne yürüdüğü bu arada bir tepeyi aştığı tahmin ediliyor. Küçük çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Yuvadamı köyünde yaşayan 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz da önceki gün sabah evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu. Jandarma dün sabah Sami Yusuf'un cansız bedenini, evlerinin bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında buldu. Küçük çocuğun bedeninde darp izine rastlanmadı.
Öte yandan Samsun'un Vezirköprü ilçesinde de 1 Temmuz'da Altınkaya Baraj Gölü'ndeki Şahinkaya Kanyonu'nda girdiği suda kaybolan tur rehberi Selçuk Korkut'un cesedine ulaşıldı.