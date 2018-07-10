15 Temmuz tatil mi hangi güne denk geliyor? 2018 Resmi tatil açıklaması...

Çalışanların merak ettiği konulardan biri de 2018 resmi tatil günleri içerisinde yer alan 15 Temmuz'un hangi güne denk geldiği. 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'de büyük bir kaosa neden olan 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümüne çok az kaldı.. Milyonlarca vatandaş 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte 15 Temmuz ile ilgili tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak" ilan edilmesinin arından gözler takvimlere çevrildi.

Buna göre hafta sonuna denk gelen 15 Temmuz resmi tatil olmayacak. Fakat ilerleyen senelerde hafta içine denk gelmesi halinde çalışanlar resmi tatilden yararlana bilecek.

RESMİ TATİL GÜN SAYISI 16 OLDU

15 Temmuz'un tatil edilmesiyle birlikte, resmi bayramlara bir yenisi daha eklendi. 3 buçuk gün olan Ramazan Bayramı, 4 buçuk gün olan Kurban Bayramı, 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve SporBayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ek olarak 15 Temmuz da resmi tatil ilan edildi. Zafer bayramı ise 1 buçuk gün olarak kutlanıyor.