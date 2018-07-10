Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Fil hastalığına yakalanan kadın 3 yıldır oturarak uyuyor

Fil hastalığına yakalanan kadın 3 yıldır oturarak uyuyor

’da 10 yıl önce vücudu yavaş yavaş şişmeye başlayan ve “fil” hastalığı teşhisi konulan Nebahat Ateş, aşırı kilolarından dolayı 3 yıldır oturarak uyumak zorunda kalıyor. 2 yıl önce de kendilerini doktor olarak tanıtıp yardım edeceklerini belirten kişilerin yardım kampanyasından toplanan paralarla ortadan kaybolduğunu belirten Ateş, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 11:04
Fil hastalığına yakalanan kadın 3 yıldır oturarak uyuyor

'ın Kayapınar ilçesinde eşi ve 7 çocuğuyla yaşayan Nebahat Ateş'in (53) vücudu 10 yıl önce yavaş yavaş şişmeye başladı. Tedavi için doktora giden Ateş'e "fil" hastalığı teşhisi konuldu. Tedavi için İstanbul ve Ankara gibi şehirlere kadar giden Ateş'e çare bulunamadı. Eve kapanan ve her geçen gün vücudu şişmeye devam eden Ateş, aşırı kilolardan dolayı günlük yaşamını tek başına idame etmekte zorlanmaya başladı. Geçen yıl tartıldığında 188 kilogram çıkan, lavabo ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için yuvarlanmak zorunda kalan, vücudunda yaralar çıkan Ateş, uzanamadığı için de 3 yıldır oturarak uyuyor. 2 yıl önce de kendilerini doktor olarak tanıtıp yardım eli uzatacaklarını söyleyen kişiler tarafından dolandırılan Ateş, hastalığının tedavi edilmesini istiyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fil hastalığına yakalanan kadın 3 yıldır oturarak uyuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN