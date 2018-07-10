Fil hastalığına yakalanan kadın 3 yıldır oturarak uyuyor

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde eşi ve 7 çocuğuyla yaşayan Nebahat Ateş'in (53) vücudu 10 yıl önce yavaş yavaş şişmeye başladı. Tedavi için doktora giden Ateş'e "fil" hastalığı teşhisi konuldu. Tedavi için İstanbul ve Ankara gibi şehirlere kadar giden Ateş'e çare bulunamadı. Eve kapanan ve her geçen gün vücudu şişmeye devam eden Ateş, aşırı kilolardan dolayı günlük yaşamını tek başına idame etmekte zorlanmaya başladı. Geçen yıl tartıldığında 188 kilogram çıkan, lavabo ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için yuvarlanmak zorunda kalan, vücudunda yaralar çıkan Ateş, uzanamadığı için de 3 yıldır oturarak uyuyor. 2 yıl önce de kendilerini doktor olarak tanıtıp yardım eli uzatacaklarını söyleyen kişiler tarafından dolandırılan Ateş, hastalığının tedavi edilmesini istiyor.



