40 yıllık kâbus bitti

İstanbul
Boğazı'nın en seçkin mesire yerlerinden biri olarak tarihe geçen Küçüksu Çayırı
, 40 yılı aşan mağduriyetin ardından yeniden doğal güzelliğine geri döndü. Birinci ve ikinci Boğaz köprülerinin şantiyesi olarak kullanıldıktan sonra, üzerine asfalt ve moloz dökülerek talan edilen tarihi çayırın sorunları, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın nisan ayındaki talimatıyla giderildi.
Küçüksu Çayırı artık İstanbul'un farklı bölgelerinden gelen vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çayırın atıl görünümünü görünce, "Biz Küçüksu Çayırı'na mısır yemeye gelirdik. Mısır kazanları vardı. Bu görüntü yakışmıyor" diyerek çayırın kurtarılması talimatını vermişti.