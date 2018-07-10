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40 yıllık kâbus bitti

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018
40 yıllık kâbus bitti
Boğazı'nın en seçkin mesire yerlerinden biri olarak tarihe geçen , 40 yılı aşan mağduriyetin ardından yeniden doğal güzelliğine geri döndü. Birinci ve ikinci Boğaz köprülerinin şantiyesi olarak kullanıldıktan sonra, üzerine asfalt ve moloz dökülerek talan edilen tarihi çayırın sorunları, 'ın nisan ayındaki talimatıyla giderildi.
Küçüksu Çayırı artık İstanbul'un farklı bölgelerinden gelen vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çayırın atıl görünümünü görünce, "Biz Küçüksu Çayırı'na mısır yemeye gelirdik. Mısır kazanları vardı. Bu görüntü yakışmıyor" diyerek çayırın kurtarılması talimatını vermişti.
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40 yıllık kâbus bitti
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