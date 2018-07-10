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7 aylık evli kadın intihar etti

'da 7 ay önce evlenen Iraklı Maha R. (19) evinin yatak odasında atkı ile kendisini asarak yaşamına son verdi. Olay, Çorum kent merkezinde Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 7 ay önce dayısının oğlu ile evlenen Irak uyruklu Maha R., yakınlarına, uyumak için yatak odasına gittiğini söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 14:45 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 14:53
7 aylık evli kadın intihar etti

'da 7 ay önce evlenen Iraklı Maha R. (19) evinin yatak odasında atkı ile kendisini asarak yaşamına son verdi. Olay, Çorum kent merkezinde Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 7 ay önce dayısının oğlu ile evlenen Irak uyruklu Maha R., yakınlarına, uyumak için yatak odasına gittiğini söyledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ...

Maha R., bir süre sonra odada atkı ile kendisini tavana astı. Odaya girip genç kadını asılı halde gören yakınları, hemen polisi ve 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Maha R.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Maha R.'nin cenazesi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Maha R.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ankara Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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7 aylık evli kadın intihar etti
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