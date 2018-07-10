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Aşkları film gibiydi hüsranla bitti

Eyüp Demir, ’te tanışarak evlendiği kendisinden 30 yaş büyük İngiliz eşini den yitirdi. Demir, “Türk vatandaşı olup İslamiyeti seçmişti” dedi ve ekledi: “’deki çocukları öldüğünü bilmiyor”

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018
Aşkları film gibiydi hüsranla bitti
'de yaşayan Eyüp Demir'in yaşadığı aşk hikâyesi Türk filmlerinde bile görülmedi. Seyitgazi'ye bağlı Karaören Köyü'nde yaşayan Demir, iş bulabilmek için yıllar önce 'e gitti. 1995'te 'den Marmaris'e tatile gelen 53 yaşındaki Carole Dobinson ile tanışan Eyüp Demir, aşkının karşılıksız olmadığını öğrenince evlenme teklifinde bulundu. 1999'da evlenen çift, Karaören Köyü'ne gelerek yerleşti. Aradan geçen zamanda Dobinson'un akciğer ine yakalandığı tespit edildi. Hastalığın iyice etkisini gösterdiği günlerde 2016'da 72 yaşında hayata gözlerini yuman Dobinson, arkasında gözü yaşlı Eyüp Demir'i bıraktı.

'FATMA' İSMİNİ ALDI
Eyüp Demir'in (44) hikâyesi bunlarla da sınırlı kalmadı. Eşi ölmeden İslamiyet'i seçerken, Carole isminin yerine Fatma adını aldı. Demir, "10 yıl hastalığıyla mücadele ettim. Mayıs 2016'da vefat etti. Hayatımda görmediğim şeyleri ondan öğrendim" dedi. Carole Dobinson'un İngiltere Newcastle'de önceki evliliğinden olan çocukları yaşarken, Eyüp Demir henüz üvey evlatlarına ulaşamadı. Dobinson'un çocuklarına acı haberi halen veremediğini kaydeden Demir, "Konsolosluklara da bildirdim, ama ulaşamadım" diye konuştu.
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Aşkları film gibiydi hüsranla bitti
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