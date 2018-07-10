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'un ları bakın kaç kişiyi kurtardı

sorumluluk alanları içinde bulunan 38 plajda hizmet veren lar, Cumartesi günü 89, Pazar günü ise 358 tehlikesi geçiren vatandaşa müdahale etti. cankurtaran ekipleri, 2 günlük hafta sonu mesaisinde 447 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Giriş Tarihi: 9.7.2018 18:48 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 02:20
İstanbul'un cankurtaranları bakın kaç kişiyi kurtardı

sorumluluk alanları içinde bulunan 38 plajda hizmet veren lar, Cumartesi günü 89, Pazar günü ise 358 tehlikesi geçiren vatandaşa müdahale etti. cankurtaran ekipleri hafta sonu 447 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Havaların ısınmasıyla birlikte lular plajlara akın etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları hafta sonu yoğun mesai harcadı.

İBB'nin sorumluluk alanları içinde bulunan toplam 38 plajda hizmet veren cankurtaranlar hafta sonu boğulma tehlikesi geçiren 447 kişiyi kurtardı.

Cankurtaranların büyük gayretleriyle 7 Temmuz Cumartesi günü 89, 8 Temmuz Pazar günü ise 358 vatandaş hayata tutundu. En çok kurtarma Arnavutköy Karaburun (57) ve Eyüp Ağaçlı'da (40) gerçekleşti.

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İstanbul'un cankurtaranları bakın kaç kişiyi kurtardı
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