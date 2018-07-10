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Kavga ettiği arkadaşını öldürdü

'ın Köşk ilçesinde, (26), tartıştığı arkadaşı 'yı (21) tabancayla vurarak öldürdü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 08:21 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 08:22
Kavga ettiği arkadaşını öldürdü

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan ile telefonla konuştuğu arkadaşı arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Erçıktı, telefonu kapattıktan sonra Çapar'ın evine gitti. Burada iki arkadaş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Sercan Çapar evden aldığı tabancayla Mert Erçıktı'yı vurdu. Mert Erçıktı olay yerinde hayatını kaybederken, Çapar tabancayla birlikte jandarmaya teslim oldu.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Kavga ettiği arkadaşını öldürdü
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