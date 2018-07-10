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2018/6 yayımlandı! - KGM bugün başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2018/6 nu yayımladı. İlgili KPSS-2018/6 kılavuzu ile, 'nün sözleşmeli pozisyonlarında çalışmak isteyen adaylar tercihte bulunacak. İşte KPSS-2018/6 kılavuzu ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili detaylar!

Giriş Tarihi: 10.7.2018 11:16
KPSS 2018/6 tercih kılavuzu yayımlandı! - Karayolları Genel Müdürlüğü KGM personel alımı bugün başladı!

bünyesinde edilmek amacıyla sözleşmeli personel adaylarını ilgilendiren -2018/6 kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, 10 ile 16 Temmuz 2018 tarihleri arasında tercihte bulunacak. Başvuruların sonuçlanmasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü KGM bünyesinde da gerçekleştirilmiş olacak.

KPSS 2018/6 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır. Adaylar tercihlerini, 10-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 16 Temmuz 2018 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini KPSS-2018/6 nda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.

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KPSS 2018/6 tercih kılavuzu yayımlandı! - Karayolları Genel Müdürlüğü KGM personel alımı bugün başladı!
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