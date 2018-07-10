KPSS 2018/6 tercih kılavuzu yayımlandı! - Karayolları Genel Müdürlüğü KGM personel alımı bugün başladı!

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek amacıyla sözleşmeli personel adaylarını ilgilendiren KPSS-2018/6 kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, 10 ile 16 Temmuz 2018 tarihleri arasında tercihte bulunacak. Başvuruların sonuçlanmasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü KGM bünyesinde personel alımı da gerçekleştirilmiş olacak.

KPSS 2018/6 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır. Adaylar tercihlerini, 10-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 16 Temmuz 2018 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini KPSS-2018/6 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.